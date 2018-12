Deel dit artikel:













Nieuwjaarsduik in Egmond stopt: deze strandhunks- en babes zien we niet meer terug Foto: NH Nieuws

EGMOND AAN ZEE - Gisteren werd bekend dat de nieuwjaarsduik in Egmond in het water is gevallen. Vanwege 'organisatorische redenen' gaat het evenement niet door en dat is een flinke domper voor de stad. En ook voor de kijkers, want dat betekent dat dat de knappe en halfnaakte deelnemers niet meer in beeld worden gebracht.

Daarom is NH Nieuws in het archief gedoken om een korte compilatie te maken van al het 'nieuwjaarsduik-schoon' dat in de afgelopen jaren de revue is gepasseerd. Lees ook: Komende editie Nieuwjaarsduik Egmond aan Zee afgeblazen Benieuwd naar het resultaat? Bekijk de video hier: 💬 Whatsapp ons!

