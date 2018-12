MUIDEN - Op de A1 richting Amsterdam zijn ter hoogte van Muiden momenteel drie rijstroken afgesloten.

Dat komt doordat er een fiets van een auto is gevallen en op het wegdek is terechtgekomen. Hoe dat kon gebeuren, is niet bekend.

Tot nu toe lijkt het ongeluk niet tot ernstige vertraging te leiden. Wanneer de weg weer open kan, is niet bekend.