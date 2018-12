Deel dit artikel:













Schade na brandende scootmobiel in Zandvoortse flat Foto: Inter Visual Studio / Rowin van Diest

ZANDVOORT - Aan het begin van de middag is een scootmobiel in een flat aan de Cornelis Slegersstraat in Zandvoort in brand gevlogen. Het vuur was snel onder controle, maar richtte wel veel schade aan.

De scootmobiel stond in de hal op de bovenste etage. Omdat er veel rook bij vrij kwam, werd rekening gehouden met een grote brand. Rook ingeademd

Uiteindelijk bleek het mee te vallen en werd het sein 'brand meester' snel gegeven. De bewoner van het naastgelegen appartement is nog wel nagekeken in de ambulance, omdat hij rook had ingeademd. Volgens de Veiligheidsregio heeft het vuur flink wat schade aangericht in de hal van de flat. "Ook de woning ernaast is beschadigd, dus Salvage komt helpen", vertelt een woordvoerder. Hoe de scootmobiel in brand kon vliegen, is niet bekend. 💬 Whatsapp ons!

