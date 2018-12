Ilse doet bijna 1.200 'burpees' voor het goede doel

ALKMAAR - Veel mensen beginnen al te zweten bij de gedachte aan een rondje oefeningen in de sportschool, maar Ilse Hurkmans (35) draait haar hand daar niet voor om: zij doet vandaag in een Alkmaarse sportschool bijna 1.200 burpees, voor het goede doel.

Voor wie niet weet wat een burpee precies is, doet Ilse er even een paar (van de in totaal 1.175) voor:

Met deze enorme krachtinspanning hoopt de Brabantse geld in te zamelen voor de Stichting Michael Wings. Die stichting werd opgericht door John, die zijn 18-jarige zoon Michael in 2005 aan leukemie verloor.

Wifi

Tijdens de dagen in het ziekenhuis, miste Michael een internetverbinding, waardoor hij niet op zijn laptop kon. Vlak voor zijn overlijden werd het zijn doel om zieke kinderen te voorzien van internet. En zo geschiedde: op inmiddels 29 kinderafdelingen van ziekenhuizen is er met behulp van de stichting wifi geregeld.

Ilse zet zich vandaag in voor nóg meer wifi-plekken.Voor elke euro die ze kreeg tijdens het inzamelen, beloofde ze een burpee te doen. Dat betekent dat ze dus ruim duizend keer op en neer gaat in zo'n 3,5 uur.