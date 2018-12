IJsmeester Uitgeest uitgelaten: eerste hand gelegd aan schaatsveldje

UITGEEST - IJsmeester Nico Brandjes uit Uitgeest was vanmorgen als een kind zo blij. Na maandenlang aftellen kon vandaag dan eindelijk de waterkraan open, om zo een begin te maken aan de plaatselijke schaatsbaan.

"Vanmorgen stapte ik toch wel met een bijzonder gevoel uit bed. Het kan maar beter gebeurd zijn, dat het water al stroomt. Want er zijn altijd mensen die denken dat het tijdens Sinterklaas al vriest."

Koning Winter

Toch is het veld vol laten lopen zeker geen klus die zo geklaard is: het duurt nog dagen voor de kraan weer dicht kan. Maar als het veldje dan volgelopen is, wordt het pas echt spannend. "Dan is het wachten op Koning Winter en hopen dat het niet te hard waait én dat het niet sneeuwt. Dan krijg je mooi ijs.



De aankomende week staat er een zeer zachte weerperiode voor de deur, dus schaatsen op het veldje lijkt voorlopig nog niet tot de mogelijkheden te behoren. Maar Brandjes heeft bemoedigende woorden voor de hoopvolle Uitgeesters. "Het komt goed. Eens zal het vriezen."

Begin dit jaar maakte NH Nieuws een reportage met ijsmeester Nico, toen er al een klein ijslaagje was ontstaan op de baan: