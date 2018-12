Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











LIVE: de thuiswedstrijd van AZ tegen WIllem II Foto: Pro Shots/NH Sport

ALKMAAR - AZ neemt het vanavond op tegen Willem II, een duel van de nummer acht tegen de nummer dertien van de ranglijst. Trainer John van den Brom is blij dat zijn ploeg weer eens op zaterdagavond speelt, omdat er dan meer ambiance in het stadion is.

Van den Brom zal weinig veranderen in zijn ploeg. "We hebben tegen VVV heel veel goede dingen gezien, dan moet ik als trainer niet veel veranderen." De trainer moet het nog alijd doen zonder Bjørn Johnsen en Ron Vlaar, die nog niet fit zijn voor het duel tegen Willem II. De spits en centrale verdediger deden afgelopen weekend tegen VVV Venlo ook al niet mee. Daardoor staat Teun Koopmeiners opnieuw centraal achterin. Het meedoen van Jonas Svensson is nog onzeker. De Noorse rechtsback raakte in het duel met VVV afgelopen zondag licht geblesseerd aan zijn lies. Tegenstander Willem II won in de laatste tien competitieduels slechts één keer. De Tilburgers vormen wel een ploeg die altijd wil aanvallen, waardoor er ook ruimte zal zijn voor AZ om aan te vallen. Vorig seizoen eindigde het treffen in het AFAS stadion in een 3-2 overwinning voor AZ. De wedstrijd in het AFAS stadion begint om 19.45 uur en is live te volgen op deze site, app en Facebook. Het commentaar wordt verzorgd door Edward Dekker en Erik-Jan Brinkman.