LIVE: NH Events bij de Grote Kerk Alkmaar en de ambachtbeurs Foto: Laurens Niezen

ALKMAAR - Het is weer weekend en dat betekent dat NH Events de paden op en de lanen in trekt, om de mooiste evenementen uit de provincie vast te leggen. Vandaag zijn we in Alkmaar en Amsterdam.

Dat is allemaal rechtstreeks te volgen via de Facebookpagina van NH Events. We trappen rond 13.00 uur af bij de Grote Kerk in Alkmaar, die 500 jaar bestaat. Dat wordt feestelijk gevierd met de lancering van een stripboek over het bijzondere gebouw. Ook zijn er muzikale optredens. Daarna trekken we naar Amsterdam, waar vandaag de Meesterlijk Design- en Ambachtbeurs wordt gehouden. Vanaf 14.30 uur brengen we een ode aan het vakmanschap en ambtelijke technieken in beeld.