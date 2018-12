Flinke wietplantage met meer dan 1.000 planten gevonden in Zaandam

ZAANDAM - In een bedrijfje aan de Pieter Lieftinckweg in Zaandam zijn ruim duizend wietplanten gevonden. Burgemeester Jan Hamming gaat het pand daarom sluiten.

In het pand stonden in totaal 1.069 planten en 36 stekken. De politie heeft de kwekerij ontmanteld en het pand gaat voor een jaar dicht.

Behalve de planten werden onder meer veertig lampen van 1.000 watt aangetroffen. Ook was er sprake van diefstal van water en stroom. In de kwekerij die uit drie ruimtes bestond was vermoedelijk al één oogst geweest.