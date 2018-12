Derde verlies op rij voor Ajax-vrouwen, VV Alkmaar wint

AMSTERDAM - De vrouwen van Ajax hebben een vormdip. Vrijdagavond werd voor de derde keer op rij verloren in de eredivisie. Tegen FC Twente ging de ploeg van Benno Nihom met 1-2 onderuit. VV Alkmaar won met 1-2 van PEC Zwolle en passeert daarmee voorlopig de Amsterdammers op de ranglijst.

Ajax was vlak voor rust op een 0-1 achterstand gekomen door een doelpunt van Joëlle Smits. In de 85e minuut was daar echter de gelijkmaker door Vanity Lewerissa.

Het bleek vergeefse moeite. Vlak voor tijd kwam FC Twente er nog één keer uit en Smits tekende voor de 1-2.

VV Alkmaar wint

Het begin van het seizoen was lastig voor VV Alkmaar, maar inmiddels heeft de ploeg de smaak te pakken. In Zwolle werd met 1-2 gewonnen van PEC. Maud Asbroek opende weliswaar de score voor de thuisploeg, maar door doelpunten van Anne-Fleur Duppen en Simone Kets draaiden de Alkmaarders de wedstrijd om.

Stand

VV Alkmaar staat nu vierde met zestien punten uit elf gespeelde wedstrijden. Ajax heeft nog een wedstrijd tegoed en staat vijfde met vijftien punten uit tien gespeelde wedstrijden.