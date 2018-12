Mike Snoei na gelijkspel Telstar: "Ik had er liever drie gehad"

VELSEN-ZUID - Teleurgesteld dropen de spelers van Telstar af na het gelijke spel tegen Almere City. In de laatste minuten van de wedstrijd konden de bezoekers alsnog de gelijkmaker binnen schieten en daar baalde trainer Mike Snoei flink van: "Wij kunnen thuis van deze ploegen winnen."

Senne Lynen kon uiteraard niet tevreden terugkijken op de wedstrijd. In de 85e minuut maakte Almere City toch gelijk. "Zo in de laatste tien minuten de goal tegen krijgen is heel zuur. De bal zat in de klungel. Hier moeten we scherper op zijn, zeker aan het eind van de wedstrijd", aldus de 19-jarige Belg.

Kansen

Snoei wijst op de kansen die zijn ploeg had na de eerste treffer. "We vergeten de trekker over te halen voor de 2-0 en 3-0. Melle Springer, El Idrissi, Ondaan: allemaal hadden ze goede kansen. Doodzonde dat ze er niet in gaan. Ik had vandaag liever drie punten gehad."

Kaart

Overigens kreeg de trainer nog een gele kaart wegens aanmerkingen op de leiding. Hij wist nog niet precies wat dat betekende, aangezien trainers pas sinds dit seizoen een kaart kunnen krijgen. Hij kon er om lachen, maar is er toch niet trots op: "Ik blijf liever in het geheugen hangen bij Telstar met andere zaken dan een gele kaart."

