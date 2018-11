Volendam-speler Vlak: "Wij staan weer met beide voeten op de grond"

VOLENDAM - Na negen wedstrijden zonder verlies is de reeks van FC Volendam ten einde. Vrijdagavond werd er met 5-1 verloren van NEC. "Wij staan weer met beide voeten op de grond", aldus middenvelder Jari Vlak.

Bij rust stond het nog 1-1, maar in de tweede helft liepen de Nijmegenaren uit naar 5-1. "Je staat dan moedeloos op het veld. Op dit moment kan ik niet zeggen waar het misging. Het was in iedere geval niet wat je verwacht", aldus Vlak.

Vrijdag komt FC Volendam weer in actie. Dan komt FC Twente op bezoek.