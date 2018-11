Analist Ruud Bossen: "De eerste helft moeten we snel vergeten"

VELSEN-ZUID - Vrijdagavond was Ruud Bossen sidekick van radioverslaggever Rob Wanst bij Telstar tegen Almere City (1-1). Ze zagen geen geweldige wedstrijd van de Witte Leeuwen. Al met al was het "net aan voldoende".

"1-1 is een terechte uitslag", zegt Bossen over de wedstrijd op Sportpark Schoonenberg. "De eerste helft moeten we snel vergeten, die geef ik een 4. Na rust waren er open kansen aan beide kanten. Daarom krijgt de tweede helft een een 6,5. Uiteindelijk net aan een voldoende."

Analyse scheidsrechter

De ervaren scheidsrechter vond arbiter Martin Pérez behoorlijk fluiten. "Hij deed het prima. Met één kaart was ik het niet eens, maar voor de rest heeft hij het goed gedaan."

"Ik kom graag nog een keer"

Bossen beoordeelt regelmatig scheidsrechters namens de KNVB, maar vrijdagavond was hij alleen maar bezig met zijn werk als analist bij NH Sport. "Ik zie Peréz boven wel in de spelerslounge. Hij krijgt verder geen beoordeling, want ik was analist bij jullie. En dat was leuk, ik kom graag nog een keer", aldus de Haarlemmer.