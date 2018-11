Horeca Egmond aan Zee verrast door schrappen Nieuwjaarsduik: "Aderlating voor het dorp"

EGMOND AAN ZEE - Met zo'n 4.000 deelnemers en 15.000 toeschouwers profiteren Egmondse ondernemers ieder jaar flink van de Nieuwjaarsduik. Nu de komende editie is afgeblazen, zullen ondernemers op de eerste dag van het nieuwe jaar minder omzet draaien, verwacht bedrijfsleider Sebastiaan van strandpaviljoen De Uitkijk. "Een aderlating voor het dorp."

Sebastiaan was nog niet op de hoogte, zo blijkt als NH Nieuws hem belt voor een reactie. "Het zou echt zonde zijn, want het is altijd gezellig", reageert hij ietwat beduusd. "Er hangt altijd een goede sfeer en het is absurd hoeveel mensen er op af komen."

Voor verkleumde deelnemers en toeschouwers heeft de Uitkijk altijd erwtensoep en glühwein klaarstaan. "Het zijn op zo'n dag echt pieken", vertelt hij over de klandizie. "Maar iedereen komt wel even binnen, echt een mooie happening."

Winkels

Niet alleen strandpaviljoenhouders, ook andere ondernemers in het dorp zullen het merken als de duizenden deelnemers en toeschouwers wegblijven. "Want mensen gaan vaak toch nog even het dorp in, om te kijken in de winkeltjes."

Ook Juriën Schimmel van het op de boulevard gevestigde restaurant Van Speijk reageert verrast op het nieuws. "Jammer als dit er niet meer zou zijn", zegt hij. "Want het is altijd een mooie dag, iedereen komt kijken en iedereen is vrolijk."

'Entourage eromheen'

Hij erkent dat zijn omzet op Nieuwjaarsdag zonder Nieuwjaarsduik lager is dan met, maar vindt dat eigenlijk 'niet zo belangrijk'. "Het gaat om de hele entourage eromheen."

Toch maakt hij zichzelf 'er niet heel druk om', zegt hij. "Misschien komen er alsnog veel mensen, die niet weten dat het niet is." Bovendien zou het hem niet verbazen als Egmondse ondernemers alsnog alles in het werk zullen stellen om de Nieuwjaarsduik door te laten gaan. "Ondernemers in Egmond staan overal voor open en slaan de handen graag ineen."