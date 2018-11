Vijfhuizen 'dertiende speelstad' tijdens EK 2020

VIJFHUIZEN - De Expo Haarlemmermeer in Vijfhuizen wordt het hart van alle uitzendingen van het EK-voetbal in 2020. Dat heeft de UEFA vandaag bekendgemaakt. De Europese voetbalbond noemt het Haarlemmermeerse dorp daarmee gekscherend de 'dertiende speelstad', naast steden als Londen, Rome, Boedapest en Sint-Petersburg.

Bij dit International Broadcast Centre (IBC) zullen tijdens het EK alle tv-signalen uit heel Europa samenkomen en vervolgens de wereld over gezonden worden. Een niet geheel onbelangrijke taak: tijdens EURO2016 was de IBC gevestigd in Parijs en werden meer dan twee miljard kijkers bediend.

De 24.000 vierkante meter grote evenementenlocatie in de gemeente Haarlemmermeer werd verkozen boven miljoensteden als Londen en München. Volgens de organisatie is er voor de plek gekozen vanwege de beschikbare faciliteiten. Ook de gunstige ligging ten opzichte van Schiphol en de steden Amsterdam en Haarlem hebben een belangrijke rol gespeeld in het keuzeproces.

Zeer trots

Gijs de Jong, secretaris-generaal van de KNVB kan zijn geluk niet op: "Er wordt voor een paar maanden een kleine stad opgebouwd, wat onder meer de aanleg van kilometers glasvezel en vele duizenden hotelovernachtingen oplevert. Het is een zeer prestigieus project. Daar mogen we in Nederland heel trots op zijn."

Ook Adam Elzakalai, wethouder Sport van Haarlemmermeer is ontzettend trots dat het IBC zal neerstrijken in de Expo Haarlemmermeer.