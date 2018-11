Jong AZ knokt zich naar knap punt tegen MVV Maastricht

MAASTRICHT - Jong AZ heeft vanavond knap een punt uit het vuur gesleept tegen MVV Maastricht. De ploeg van trainers Koen Stam en Michel Vonk keken in de rust tegen een achterstand aan, maar via een treffer van Henri Weigelt werd die achterstand ongedaan gemaakt: 1-1.

Jong AZ, zonder spits Ferdy Druijf in de gelederen, kreeg in de beginfase meerdere kansen. Zo testte Jelle Duin MVV-doelman Luuk Koopmans met een dreigend schot die in de handen van de keeper belandde. Diezelfde Duin had na zo'n kwartier spelen de 0-1 op zijn voet, maar na een prachtige bal van Justin Bakker treuzelde hij te lang en verzuimde hij zijn ploeg op voorsprong te zetten. Daarvoor had ook MVV al een kansje om de score te openen. Dogan Golpek nam het Alkmaarse doel onder vuur, maar de bal ging er niet in.

Nadat Jamie Jacobs met een harde volley Koopmans nog eens op de proef stelde, leken de ploegen met een brilstand de rust in te gaan. Niets bleek echter minder waar. Door een treffer van Koen Kostons kwamen de Limburgers kort voor rust toch nog op een 1-0 voorsprong.

Weerstand

De klap bleek niet al te hard te zijn aangekomen bij de Noord-Hollanders, want na de rust gingen ze snel op zoek naar de gelijkmaker. Ondrej Mihálik, die als vervanger van Druijf minuten mocht maken op de spitspositie, kreeg een levensgrote mogelijkheid voor de 1-1. De Tsjech kopte echter in de handen van Koopmans, die daarmee voorkwam dat de Alkmaarders op gelijke hoogte kwamen.

Weigelt

Even later gebeurde dat alsnog. Het was Weigelt die na een voorzet van Vince Gino Dekker de 1-1 tegen de touwen kopte en op die manier een punt leek te redden voor AZ. Zeker was dat allerminst, vooral omdat MVV na de gelijkmaker nog kansen kreeg om alsnog met de drie punten aan de haal te gaan. Eerst raakte Asumah Abubakar de lat namens de Limburgers en even later was ook spits Anthony van den Hurk dichtbij een doelpunt. Toen ook Xavier Mbuyamba de winnende treffer niet maakte, konden Jong AZ met een gerust hart ademhalen en werd het punt veilig gesteld.

Opstelling MVV Maastricht: Koopmans; Moustafa (Mbuyamba/78), S. Martina, Lavalée, Gunst; Ippel, Kostons, Deom (Houben/72); Golpek (Abubakar/64), Van den Hurk, Schroijen

Opstelling Jong AZ: Schendelaar; Church, Weigelt (Savastano/75), Bakker, Wijndal; Kramer, Jacobs, Reijnders; Duin, Mihálik, Dekker (Sedlacek/90)