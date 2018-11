Jong Ajax wint verrassend van FC Twente in knotsgek duel

ENSCHEDE - In een goed gevuld Grolsch Veste heeft Jong Ajax verrassend gewonnen van FC Twente. In een doelpuntrijk duel waarin van alles gebeurde werd het 2-5.

Voor de wedstrijd was er een opsteker voor de Amsterdammers. De jonge middenvelder Carel Eiting was voldoende hersteld van zijn enkelblessure en mocht een helft meedoen tegen de Tukkers. Trainer Michael Reiziger kon zijn kwaliteiten goed gebruiken, want zijn ploeg verloor er van de vijf laatste wedstrijden vier.

Doelpuntrijke eerste helft

Verdediger Cristian González van FC Twente speelde de bal na vijf minuten spelen zeer slordig voor het eigen strafschopgebied langs en Václav Černý kon onderscheppen. De dreigende situatie werd in de kiem gesmoord en met twee snelle passes waren de Tukkers eruit. Doelman Dominik Kotarski ging zwaar in de fout op de voorzet van Aitor Cantalapiedra. Hij liet de bal los, Tom Boere reageerde alert en Javier Espinosa kon afronden in de linkerhoek.

Ommekeer

De Amsterdammers richtten zich al snel op. Ryan Gravenberch zag zijn inzet gekeerd worden en ook de rebound ging er niet in. Uit de daaropvolgende corner viel de 1-1. Sven Botman kwam hoog genoeg en kopte in de linkerhoek.

Twintig minuten later kwam Jong Ajax op voorsprong. Danilo Pereira hield aan de rand van het strafschopgebied het overzicht en speelde af. Černý verlengde op de vogelvrije rechtsback Sergino Dest, die simpel kon afronden in de linkerhoek.

Jong Ajax zette nog voor rust een grote stap naar de overwinning. Mitchel Bakker onderschepte ter hoogte van de middenlijn een pass van de Tukkers, stoomde op en bediende Jurgen Ekkelenkamp. Die schoof de bal achter Joël Drommel: 1-3.

Meer goals

De gekte ging door na rust, want de Tukkers maakten al snel de aansluitingstreffer. Een lage vrije trap schoot rechts langs de muur. Iedereen miste de bal, behalve Peet Bijen. Op dat moment was Kotarski al kansloos: 2-3.

De Amsterdammers toonden zich niet onder de indruk van het Tukkerse offensief, want na die goal ging het snel. Noa Lang drong een paar minuten na de tegengoal het strafschopgebied binnen en leek een fopduik te maken. De bal werd toch op de stip neergelegd en Černý twijfelde niet.

Ekkelenkamp zorgde voor de vijfde goal voor de Godenzonen. Na weer een fraaie aanval over meerdere schijven was hij het eindstation. De middenvelder schoof de bal van dichtbij laag in de rechterhoek.

De wedstrijd werd vrij gemakkelijk uitgetikt door de jongelingen, tot onvrede van de fans in de Grolsch Veste. De meegereisde fans hadden wel een prima avond.

Met de overwinning belandt Jong Ajax nu op de elfde plaats met tweeëntwintig punten.

Opstelling FC Twente: Drommel; Nacho, González, Bijen, Maria (Oosterwijk/68); Brama, Smith, Hölscher; Cantalapiedra (George/77), Boere, Espinosa (Zekhnini/62)

Opstelling Jong Ajax: Kotarski; Dest, Schuurs, Botman, Bakker; Gravenberch, Ekkelenkamp (Johnsen/82), Eiting (Bijleveld/46); Černý (Nunnely/73), Pereira, Lang