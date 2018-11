Volendam na slechte tweede helft hard onderuit in Nijmegen

NIJMEGEN - De eerste nederlaag van FC Volendam onder Hans de Koning is een feit. De Noord-Hollanders kwamen nog wel op voorsprong in De Goffert, maar na een snelle gelijkmaker en een tumultueus begin van de tweede helft bleken de Niijmegenaren uiteindelijk met 5-1 te sterk.

In een gelijkopgaande openingsfase was de eerste grote kans voor de thuisploeg. Eerst belandde een van richting veranderde voorzet van Jonathan Okita op het houtwerk, waarna Sven Braken de rebound hard naast het doel knalde. Het eerste gevaar aan de kant van FC Volendam kwam van Nick Doodeman. De rechtsbuiten mikte echter een naast het doel van de Nijmegenaren.

De aanvalsdrang van NEC was minder groot dan verwacht en langzamerhand begon FC Volendam het initiatief wat naar zich toe te trekken. Nadat middenvelder Jari Vlak een zwak schot in de handen van NEC-doelman Oliver Zelenika zag vliegen, was het na een half uur wel raak voor de ploeg van trainer Hans de Koning. Na een knape voorzet van Anthony Berenstein zette Boy Deul zijn ploeg op een 0-1 voorsprong.

Snelle gelijkmaker

Lang konden de Noord-Hollanders niet genieten van de voorsprong. Twee minuten na de openingstreffer was het namelijk alweer gelijk. De Nijmegenaren zetten een snelle counter op en na matig ingrijpen van Mohamed Betti kon Jonathan Okita alleen op doelman Mitchel Michaelis af. Hij rondde koel af voor de 1-1.

NEC dendert door

Na de rust ging NEC voortvarend van start en dat resulteerde direct in een doelpunt. Nadat Volendam-speler Kevin Visser eerst nog Zelenika aan het werk zette, was het aan de andere kant snel raak. Brahim Darri draaide Betti dol en verschalkte vervolgens ook Michaelis, waardoor de Nijmegenaren vroeg in de tweede helft op een 2-1 voorsprong kwamen.

Bevrijdend

Het bleek een bevrijdende treffer te zijn voor NEC, dat vervolgens vrolijk door ging met scoren. Binnen tien minuten maakte de ploeg van trainer Jack de Gier er namelijk nog twee doelpunten bij. Eerst was het opnieuw Darri die het net vond met een hard schot vanaf 25 meter, waarna Rens van Eijden uit een corner zelfs voor de 4-1 tekende. Ook toen was de honger van de Nijmegenaren nog niet gestild. Anass Achahbar maakte de 5-1 via een been van een Volendammer.

Het zorgde ervoor dat er de rest van het duel niet veel eer meer te behalen was voor de ploeg van De Koning, die daardoor voor het eerst sinds 21 september weer eens een competitiewedstrijd verliest. De Volendammers blijven op 21 punten staan en krijgen volgende week FC Twente op bezoek in het Kras Stadion

Opstelling NEC: Zelenika; Sanniez, Van Eijden, Bossaerts, Kvida; Dijkstra, Achahbar (Sabak/84), Labylle; Okita (Romeny/84), Braken, Darri (Buwalda/89)

Opstelling FC Volendam: Michaelis; R. Schouten, M. Tol, Bäly, Betti; Visser, J.Vlak; Doodeman, Deul (Antwi/78), Berenstein; Peters (Ten Den/78)