Afgeblazen Nieuwjaarsduik Egmond domper voor deelnemers: "Dan ren ik zelf het water wel in"

EGMOND AAN ZEE - Veel fanatieke nieuwjaarsduikers reageren teleurgesteld op het afblazen van de komende editie van het evenement in Egmond aan Zee. Toch gooien ze niet allemaal de spreekwoordelijke handdoek in de ring.

Vanavond werd bekend dat de nieuwjaarsduik in Egmond aan Zee is afgeblazen. "We waren met mensen in zee gegaan, maar die zijn op het laatste moment afgehaakt", bevestigde organisator Tamara Tuls eerder vanavond aan NH Nieuws.

Toch wordt er niet alleen teleurgesteld gereageerd. Neem bijvoorbeeld oud-deelnemer Pieter Toepoel. Hij deed al 7 keer mee aan de nieuwjaarsduik en dook zelfs een keer verkleed als kerstman de zee in [zie foto]. Het nieuws komt rauw op z'n dak: "Het is heel erg jammer dat het niet meer door gaat, de sfeer was altijd grandioos. De muziek die speelde, de ertwensoep die je kreeg, echt heel erg jammer."

Anderzijds blijft hij optimistisch: "Egmond aan Zee is bij mij om de hoek. Als er niks anders wordt georganiseerd, ren ik zelf wel het water in."

Oudste deelneemster

Ook de 80-jarige Corrie Paarelberg is teleurgesteld. Ze deed tien keer meer aan de nieuwjaarduik en was zelfs eens de oudste deelnemer. "Het is ontzettend jammer, want het trok zo vreselijk veel mensen, het was echt indrukwekkend."

Ondanks haar hoge leeftijd had Corrie ook dit jaar stiekem best mee willen doen. Maar dat mocht niet van haar man en kinderen. "Maar qua figuur zou het zeker nog hebben gekund hoor", besluit ze zelfverzekerd.