Bewoners beschoten flat Amsterdam bang: "Ging ervan uit dat dit een veilige plek was"

AMSTERDAM - (AT5) Bewoners van de flat Daalwijk in Amsterdam-Zuidoost zijn bang. Vorige week vloog een kogel door een raam op de achtste etage. Daarbij raakte een internationale studente gewond. De kogel schampte haar hoofd terwijl ze op bed Netflix keek.

Er wonen tientallen internationale studenten in de flat. En zij voelden zich al niet veilig in hun woningen. Nu leven ze in angst, schrijft Folia , het journalistieke platform voor studenten en medewerkers van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

De jonge bewoners zijn er geplaatst door de universiteit of hogeschool waar zij studeren. Al voor ze naar Nederland kwamen. Pas in de taxi van Schiphol hoorde een van hen dat ze onderweg was naar een buurt met een reputatie.

"Als internationals weten we niets van buurten in Amsterdam", zegt Georgia Spanou (22) tegen Folia. 'De instellingen hadden ons meer informatie moeten geven over de buurten. Ik heb in Griekenland elke dag gewerkt en gespaard om hier te kunnen studeren en wonen, ik ging ervan uit dat ik op een veilige plek terecht zou komen.'

Slechte wijk

De 23-jarige studente die gewond raakte door de kogel, is inmiddels verhuisd. Georgia is nu ook op zoek naar een andere woning. Een andere studente vertelt: "Nederlandse studenten zeggen dat ze nooit in zo'n slechte wijk zouden willen wonen. Het verbaast me dat de universiteit het acceptabel vindt om internationals hier te plaatsen."

De studenten zeggen tegen Folia dat ze ook te maken hebben met overvallen en verdachte types.