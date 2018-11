Westfrisiaweg open: "Nu de dijk Enkhuizen-Lelystad aanpakken"

ZWAAG - Met het openen van het viaduct bij de afslag Hoorn-Noord door gedeputeerde Elisabeth Post en minister van Verkeer Cora van Nieuwenhuizen is ook het laatste deel van Westfrisiaweg tussen Enkhuizen en Alkmaar een feit. En de gedeputeerde wil graag doorpakken. "Nu moeten we de dijk Enkhuizen-Lelystad aanpakken", benadrukt Post.

Ruim veertig jaar jaar geleden waren er al plannen voor de Westfrisiaweg, en nu is het dan zover. Ook voor gedeputeerde Elisabeth Post is dat een bijzonder moment. "Dit was echt wel het zwaarste dossier, waar ik ook wel eens een knoop van in m'n maag kreeg. Maar ik ben ernorm trots dat we het samen voor elkaar hebben gekregen. Deze weg is heel belangrijk voor de regio."

Nu Houtribdijk

Maar ook al is het 426 miljoen euro kostende project nu afgerond, dat is voor de gedeputeerde geen reden om achterover te leunen. "We moeten aan de slag met de Houtribdijk. Het is maar twee keer één rijstrook, en ook niet de meest veilige weg, en moet aangepakt worden. Dat zal niet op korte termijn zijn, maar is wel een stip op de horizon."





Toch hoeft de gedeputeerde geen cadeaus van minister Van Nieuwenhuizen te verwachten. "Nee, ik kan niet op dit soort projecten vooruitlopen. We kijken ieder half jaar met elkaar wat we gaan doen. Maar ook welke financiële middelen hebben wij, maar ook de provincie en gemeenten, beschikbaar."Hoe dan ook: de Westfrisiaweg is nu helemaal open voor het verkeer. Al zal aannemer Heijmans nog wel enige tijd nodig hebben om enkele laatste zaken, zoals fietspaden en bewegwijzering plaatsen, af te ronden.