Vrouw (21) ernstig mishandeld in Amsterdam-Noord Foto: Google Streetview

AMSTERDAM - Een 21-jarige vrouw is afgelopen woensdag in de Werfstraat in Amsterdam-Noord ernstig mishandeld.

De vrouw liep woensdagavond rond 23.15 uur langs het IJ richting de Werfstraat, toen ze twee mannen op een grijze scooter tegenkwam. Toen zij doorliep, haalde een van de daders iets uit de buddyseat van de scooter en viel haar aan. Terwijl de vrouw gewond achterbleef, vluchtten de daders vanaf de Mt. Lincolnweg richting de Klaprozenweg. Ambulancepersoneel heeft heeft slachtoffer op straat behandeld. 'Poging tot beroving'

Hoewel de daders de tas van de vrouw niet hebben meegenomen, sluit de politie niet uit dat het om een poging tot beroving gaat. Van de daders ontbreekt nog ieder spoor. Daarom roept de politie mensen met informatie op zich te melden. De mannen worden omschreven als licht getint met donker haar, ongeveer 1,70 meter lang en tussen de 23 en 25 jaar oud. Zij droegen de bewuste avond allebei een baseballpetje. 💬 Whatsapp ons!

