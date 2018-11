Zuur gelijkspel voor Telstar tegen Almere City

VELSEN-ZUID - Telstar leek na twee nederlagen op rij weer eens een overwinning te boeken. Dertig minuten lang stonden de Velsenaren voor op Almere City, maar de bezoekers prikten vijf minuten voor tijd toch de terechte gelijkmaker binnen: 1-1.

De Witte Leeuwen gingen tegen Almere City op zoek naar een goed resultaat. Dat had de ploeg van Mike Snoei hard nodig, want er werd twee keer op rij hard verloren: 1-4 tegen FC Den Bosch en 3-0 tegen Roda JC.

Jasper van Heertum en Donny van Iperen waren allebei door blessures niet inzetbaar. Kyle Scott werd aan de kant gehouden voor Darren Rosheuvel. Facundo Lescano is nog steeds de grote afwezige. Telstar-trainer Mike Snoei is niet tevreden over hem.

Rommelig

Telstar kon de bal niet goed vasthouden in het begin van de wedstrijd. Daaruit volgden de eerste kansen voor de bezoekers. Tim Receveur en Anass Ahannach rammelden aan de poort, maar laatstgenoemde kwam net tekort om de voorzet af te ronden.

De Velsenaren richtten zich stukje bij beetje op en lieten zich soms ook zien voor het doel van doelman Timo Plattel. Een vrije trap werd na een half uur spelen hard in de muur geschoten. Melle Springer wist zich geen raad met de hoge bal die volgde.

Het was een moeizame eerste helft voor Telstar: spits Terell Ondaan werd maar niet gevonden. Daar stond tegenover dat de kansen voor de bezoekers zich ook nauwelijks lieten zien.

Doelpunt Telstar

Dat beeld veranderde in de tweede helft. Eindelijk werd Ondaan weggestuurd met een goede bal, tien minuten na rust. Er werd niet goed verdedigd en de aanvaller stormde op Plattel af. Hij maakte geen fout: 1-0.

Het scheelde niets of de fans in het IJmond Stadion waren getuige van een vroege gelijkmaker. De inzet van Andreas Calcan na een vlotte aanval werd op het laatste moment weggeroeid door Toine van Huizen. Op dat moment vloog de bal al bijna in het doel bij de linkerpaal.

Gelijkmaker

De zenuwen stegen naarmate de wedstrijd vorderde en de Velsenaren leken het doel droog te houden. Tot grote kansen kwam het niet voor de Almeerders, maar vijf minuten voor tijd lukte het Calcan toch. Zijn schot vanaf de rechterkant vloog hard binnen achter Wesley Zonneveld.

Een enigszins chaotische slotfase volgde, maar tot treffers kwam het niet. Met het punt schiet Telstar eigenlijk niet veel op: het heeft nu achttien punten uit vijftien gespeelde wedstrijden en staat daarmee veertiende.

Opstelling Telstar: Zonneveld; Cabral, Van Huizen, Korpershoek, Brito, Sno; Van Haaren (Scott/70), Lynen, Springer (El Idrissi/63); Rosheuvel (Najah/38), Ondaan

Opstelling Almere City: Plattel, Hammouti (Vossebelt/81), Mirani, Blackson, Loen; Receveur, Efmorfidis, Ahannach (Hoefdraad/65); Calcan, Soleri (Meijer/71), Hunte