Komende editie Nieuwjaarsduik Egmond aan Zee afgeblazen

EGMOND AAN ZEE - De traditionele Nieuwjaarsduik in Egmond aan Zee van 1 januari aanstaande gaat niet door.

Dat bevestigt Tamara Tuls, die de duik de afgelopen dertien jaar organiseerde, naar aanleiding van een bericht op sociale media aan NH Nieuws. "We waren met mensen in zee gegaan, maar die zijn op het laatste moment afgehaakt."

In een bericht op Facebook laat de organisatie weten dat populaire duik 'vanwege organisatorische redenen' komend jaar niet doorgaat. Onder de post staan inmiddels tientallen teleurgestelde reacties. Het antwoord op de vraag waarom de stekker eruit wordt getrokken, luidt dat 'de organiserende partij heeft besloten om te stoppen en er geen opvolgers zijn'.

Gebrek aan vrijwilligers

Ook de laatste Nieuwjaarsduik in Egmond aan Zee, op 1 januari van dit jaar, dreigde door een gebrek aan vrijwilligers lange tijd niet door te gaan. Twee weken voor de duik, op 15 december 2017, bracht Tuls' collega Johan Nicolaï alsnog goed nieuws: dankzij 15 nieuwe en vrijwillige krachten kon de drukstbezochte duik alsnog doorgaan.

Voor Tuls en Nicolaï staat al langer vast dat ze ermee willen stoppen. Nadat ze dat besluit hadden genomen, zijn ze op zoek gedaan naar mensen die het stokje wilden overnemen. "We zijn al heel lang op zoek naar iemand die het wil overnemen." Een kandidaat die zich vorig jaar meldde, trok zich begin dit jaar terug.

Toen een Egmondse ondernemer onlangs hoorde dat de komende editie op losse schroeven stond, besloot hij de organisatie op zich te nemen. "Omdat hij het zonde zou vinden als het niet door zou gaan, maar hij krijgt niet in een maand voor elkaar."

Wie die ondernemer is, en of hij het wel haalbaar acht om op 1 januari 2020 een Nieuwsjaarsduik op het Egmondse strand te houden, is niet bekend.

