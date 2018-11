Deel dit artikel:













Pakketbezorger vergeet handrem: auto vol pakjes rolt sloot in Foto: Haico Kats Foto: Haico Kats Foto: Haico Kats

ZUIDOOSTBEEMSTER - De kans is groot dat sommige inwoners van Zuidoostbeemster langer op hun bestelde pakketjes moesten wachten dan verwacht. In het dorp rolde vanmiddag namelijk een busje van koeriersbedrijf DHL de sloot in.

De bestuurder van het busje stapte uit om een pakketje af te leveren bij een woning aan de Purmerenderweg toen het helemaal mis ging. Hij had de handrem niet aangetrokken, zo bevestigt een politiewoordvoerder, waardoor zijn auto langzaam de sloot in rolde. Lees ook: Black Friday en Sinterklaas zorgen voor klachtenstroom richting pakketbezorgers Op de foto's is te zien dat er ook voorin de auto pakketjes lagen. Mogelijk zijn die beschadigd door het slootwater. Het busje is inmiddels uit de sloot getakeld door een bergingsbedrijf. De chauffeur bleef ongedeerd. 💬 Whatsapp ons!

