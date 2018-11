Donny van de Beek hoopt op revanche tegen ADO Den Haag

AMSTERDAM - De spelers van Ajax kunnen niet lang stilstaan bij het Champions League-succes van afgelopen dinsdag tegen AEK Athene. Komende zondag wacht ADO Den Haag in de Amsterdam Arena. Donny van de Beek denkt niet dat het een makkelijke wedstrijd wordt.

Afgelopen woensdag keerde de Amsterdamse selectie terug uit Griekenland. Na de plaatsing voor de achtste finales van het miljoenenbal werd er een flink feest gevierd.

Donny van de Beek, die bijna de hele wedstrijd speelde, kijkt met genoegen terug op de overwinning. "We hebben het in het hotel gevierd met de jongens. Gisteren hadden we vrij, maar nu zijn we alweer bezig met de volgende wedstrijd. Het zit dicht op elkaar, het gaat zo snel."

Direct na de wedstrijd tegen ADO Den Haag wacht het topduel tussen Feyenoord en PSV. Van de Beek wil daar nog niet te veel aan denken. "Dat lijkt me niet verstandig. Vorig jaar verspeelden we ook punten tegen ADO Den Haag", doelt de middenvelder op de twee remises: 1-1 in het uitduel en 0-0 in de Amsterdam Arena. "Wat dat betreft hebben we wel iets goed te maken."

Ziyech ontbreekt

Dat moet dan gebeuren zonder Hakim Ziyech. Ook het meespelen van Kasper Dolberg (heupblessure) en Lasse Schöne (bovenbeenblessure) is onzeker. "Maar ik heb er goede hoop op dat zij kunnen spelen", vertelt Ajax-trainer Erik ten Hag. "Dat zal ook afhangen hoe de klachten de komende twee dagen herstellen."

Ajax speelt zondag om 12.15 uur tegen ADO Den Haag in de Amsterdam Arena. Hoe die wedstrijd verloopt, lees je na afloop op deze site.