Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Fietser gewond bij aanrijding op kruispunt in Heemskerk Foto: Persbureau Nieuwsfoto Foto: Persbureau Nieuwsfoto Foto: Persbureau Nieuwsfoto

HEEMSKERK - Bij een aanrijding in Heemskerk is een fietser vanmiddag gewond geraakt. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Getuigen laten NH Nieuws weten dat het slachtoffer zwaargewond is geraakt, al valt het letsel volgens de politiewoordvoerder mee en is ziekenhuisopname niet noodzakelijk. Op foto's is te zien dat het slachtoffer op een brancard in een ambulance wordt gereden. Het ongeluk gebeurde iets voor 16.00 uur op de kruising van de Maerelaan en de Beethovenstraat, in het centrum van het dorp. Onmiddellijk werden de hulpdiensten opgeroepen, waarna een traumahelikopter op een veldje in de buurt landde. Intussen ontfermden omstanders zich over het slachtoffer. Tegen een verkeersbord

Wat zich precies heeft afgespeeld, niet bekend, maar de auto reed na de aanrijding de middenberm in en kwam daar tegen een verkeersbord tot stilstand. 💬 Whatsapp ons!

Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0630093003