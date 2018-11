"Finder Darts Masters mooiste toernooi om te gooien"

EGMOND AAN ZEE - Aileen de Graaf gaat volgende week haar titel proberen te verdedigen op het vrouwentoernooi van de Finder Darts Masters. Het wordt de achtste deelname aan het toernooi voor De Graaf, die tijdens zes van de zeven vorige deelnames tot de finale reikte. Twee keer won ze het toernooi. Niet gek dus, dat de 28-jarige dartster graag naar Egmond komt.

"Ik vind de Finder Darts Masters persoonlijk toch wel het mooiste toernooi dat je kan gooien", is De Graaf louter positief over het toernooi in Egmond aan Zee. "De locatie en de organisatie zijn geweldig. Ik vind het mooi dat ik daar kan staan."

Zelf weet de Nederlandse ook niet hoe het kan dat ze altijd goed is in Hotel Zuiderduin. "Geen idee! Het is toch wel lekker dat je voor je 'eigen' volk dart. Dat het Nederlandse volk achter je staat. Als je dan tegen een Engelse tegenstander moet spelen, dan is dat helemaal geweldig natuurlijk. Dan zijn ze allemaal voor jou. Ik vind het fijn en het geeft een goed gevoel om in eigen land te spelen."

Zwaar toernooi

Tot nu toe is De Graaf de enige Nederlandse vrouw die het toernooi in Egmond won. "Geweldig. Ik ben ook heel trots op die titels", zegt ze daarover. "Dat ik al zes keer in de finale heb gestaan, daar verbaas ik me ook steeds over. Want het blijft gewoon een zwaar toernooi, maar op dat podium lukt het vaak wel."

Topvorm

Of ze komende editie van de Finder Darts Masters weer de finale haalt, durft ze nog niet te zeggen. "Ik schat me kansen nooit direct te hoog in. Je weet het nooit met darten. Ik zit met Lisa Ashton en Sharon Prins in de poule en zij zijn beide in topvorm. Tegen Sharon Prins gooi ik regelmatig en dan zijn de partijen fifty-fifty. Ashton die heeft vaak de overhand tegen mij, maar ik zal er alles aan doen om proberen te winnen."

Geluk

Bijna de gehele top van het vrouwendarts is aanwezig in Egmond aan Zee, weet ook De Graaf. "Het is gewoon een heel sterk deelnemersveld natuurlijk. Je moet gelijk aan de bak. Je hebt niet zoals op de vloertoernooien een paar partijen om in te komen. Je moet er gelijk staan en direct gooien wat je wilt gooien. Je moet op bepaalde momenten altijd wel geluk hebben en dat had ik vorig jaar. Soms gooit de tegenstander even niks en dan is het jou taak om daarvan te profiteren."

Doelen

De doelen voor de tweevoudig winnares zijn duidelijk. "Ik heb nu de Finder Darts Masters, de BDO World Trophy en de Winmau gewonnen. Dat zijn drie van de vier Majors die je kan behalen. Nu alleen nog Lakeside en dan heb ik ze allemaal gewonnen. Maar eerst Finder! Ik wil volgende week voor de zevende keer in de finale staan."

Of het De Graaf lukt om haar titel te verdedigen, moet volgende week blijken. De Finder Darts Masters vindt plaats van 7 tot en met 9 december en alle wedstrijden zijn live te zien bij NH.