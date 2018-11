Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Zeven jaar geëist voor verijdelde liquidatie Heemskerk Foto: NH Nieuws

HEEMSKERK - Zeven jaar cel heeft de Amsterdamse officier van justitie geëist tegen twee mannen die van plan zouden zijn geweest een trainer van voetbalclub Odin '59 in Heemskerk te liquideren. Volgens het Openbaar Ministerie is aangetoond dat Willy F. en Jerello G. de liquidatie hebben gepland en voorbereid. Die werd in oktober 2016 uiteindelijk voorkomen doordat de politie een tip kreeg.

F. en G. hebben over de liquidatie gepraat, verkenningsrondjes gereden en zijn naar de voetbalclub gegaan om het terrein in zich op te nemen. Lees ook: Mogelijke betrokkenen mislukte liquidatie Heemskerk voor de rechter G. heeft vanuit de bosjes in september 2016 zelfs al een keer geschoten, maar miste het doelwit. Uiteindelijk werden twee anderen, Rigjendrig L. en Gideon G., op heterdaad aangehouden op de parkeerplaats van de club. Zij kregen vorig jaar beiden al een celstraf van zeven jaar. Lees ook: Beoogd doelwit liquidatie Heemskerk stopt bij Odin'59 De officier uitte haar zorgen over de liquidaties in Amsterdam en daarbuiten (waarmee deze zaak verband zou houden) vanwege het "excessieve geweld waarmee die liquidaties gepaard gaan". Op het moment dat de daders wilden toeslaan waren verschillende teams aan het trainen, waaronder ook jeugdteams. De kans was daardoor aanwezig dat er onschuldige slachtoffers waren gevallen. 💬 Whatsapp ons!

Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0630093003