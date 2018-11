KNSB verhult diefstal urinestalen, Yvonne van Gennip ontkent dopinggebruik

HAARLEM - Schaatsbond KNSB heeft in 1985 de diefstal van een koffertje met urinestalen van Yvonne van Gennip uit Haarlem onder de pet gehouden. Op de laatste dag van het EK in Nijmegen verdween het koffertje uit het dopinglab van het Radboud Ziekenhuis. Dit melden De Volkskrant en Andere Tijden Sport.

Yvonne van Gennip en Ria Visser verrasten beiden op het EK door respectievelijk als tweede en vierde te eindigen.

Dopingonderzoeker Douwe de Boer beschuldigt voormalig bondsarts Rob Pluijmers van de verdwijning van de koffer. Volgens De Boer, die destijds stagiair was bij het dopinglab, bekende Pluijmers aan het hoofd van het lab dat hij de koffer gestolen had. Daarna zou hij hem in de Waal hebben gegooid. De Boer: "Naar mijn informatie wisten enkele individuen binnen de KNSB wel degelijk wie er schuldig was."

Reacties

Van Gennip en Visser ontkennen in De Volkskrant en in Andere Tijden Sport ooit doping te hebben gebruikt. "Ik kan mezelf recht in de spiegel aankijken. Ik zou niet met mezelf kunnen leven als ik mijn prestaties niet op een eerlijke manier had behaald", reageert Van Gennip.

De KNSB heeft aangegeven niets meer met de zaak te gaan doen. De woordvoerder laat weten dat het niet mogelijk is de precieze waarheid te achterhalen. "Het is 33 jaar geleden", laat een woordvoerder weten. "Iedereen die er indertijd binnen de KNSB bij betrokken kan zijn geweest, werkt hier allang niet meer. Huidig bestuur en directie kunnen moeilijk verantwoordelijkheid dragen voor besluiten van toen."

Verjaard

De betrokkenen hoeven in ieder geval niet te vrezen voor straffen. De Nederlandse Dopingautoriteit geeft aan dat de feiten zijn verjaard.