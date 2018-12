Analist in NH Sport: Ruud Bossen vrijdagavond bij Telstar-Almere City

VELSEN-ZUID - In de Keuken Kampioen Divisie speelt Telstar vrijdag thuis tegen Almere City. Verslaggever Rob Wanst wordt bij die wedstrijd deze keer bijgestaan door niemand minder dan Ruud Bossen. Wat zou jij van de oud-scheidsrechter willen weten?

Bossen was als scheidsrechter internationaal actief tot en met 2013. Hij floot, naast de eredivisie en Keuken Kampioen Divisie, wedstrijden door heel Europa. Van Belfast tot Düsseldorf en van Parijs tot Tallinn.

De Haarlemmer is geen onbekende van NH Sport. Vorig seizoen had hij een vaste rubriek in het radioprogramma op de zondagmiddag met 'Het laatste woord...'. Daarin werd iedere week duidelijk dat Bossen heel goed op de hoogte is van alle sportactiviteit in binnen- en buitenland.

Wat vindt hij van de VAR? Hoe goed zijn de Nederlandse scheidsrechters? Gaat Telstar de play-offs halen? Wat zou jij willen weten van Bossen? Laat het ons weten via Twitter en Facebook!