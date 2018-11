Deel dit artikel:













Theater in Weesp draait volledig op vrijwilligers: "Hebben er meer dan honderd" Foto: NH Nieuws

WEESP - Het theater 'City of Wesopa' is al meer dan 25 jaar een begrip in Weesp en omgeving. Het programma is gevarieerd en biedt "voor ieder wat wils". En best uniek: het theater draait volledig op vrijwilligers.

Dat vertelt zakelijk leider Mechteld Bannier in de serie 'Kleine theaters in 't Gooi'. "We hebben er meer dan honderd. Voor de programmering, voor het geluid, voor de horeca, voor alles." City of Wesopa bestaat sinds 1991. "Het is door een groepje geopend", aldus Bannier. "Inmiddels is het een volwaardig theater met een volle programmering. We hebben cabaret, muziektheater, toneel, muziekmiddagen en elke donderdagavond draaien we hier films. Ook organiseren we regelmatig nog evenementen ernaast." Lees ook: 'Gymtheater' Nigtevecht is klein in z'n soort, maar heeft grootse voorstellingen Gemiddeld zijn er dan ook jaarlijks 211 voorstellingen of andere activiteiten in het pand. Een kaartje kost om en nabij de vijftien euro.