Ruim een miljard Air Miles vervallen om middernacht

NOORD-HOLLAND - Opgelet! Vandaag is de laatste dag om je zuurverdiende Air Miles in te leveren. Vanaf morgen vervallen 1.2 miljard Air Miles die ouder zijn de 5 jaar. Inwisselen dus!

En dat is best even schrikken voor de 3,7 miljoen actieve gebruikers van het eerste loyalty-programma dat Nederland rijk is. De Air Miles zouden namelijk eigenlijk per 1 november vervallen, maar omdat het voor veel spaarders lastig was om de Air Miles in te wisselen, werd die termijn verlengd tot 1 december.

Toch zijn we al sinds de zomer massaal begonnen met inwisselen. Toen lagen namelijk nog ruim 5 miljard Air Miles te verstoffen.

Goede Doelen

Al in het najaar van 2013 werd aangekondigd dat Air Miles voortaan een geldigheidsduur van 5 jaar kreeg. Vooral goede doelen kunnen in hun handjes knijpen met deze nieuwe regel. De meeste ingeleverde virtuele zegels gaan namelijk richting een goed doel; zo'n 16 miljoen per week. Ook de Albert Heijn is een plek waar mensen massaal hun Air Miles naar toe brengen.