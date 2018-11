Holenkwartier wordt nieuw woon- en werkgebied in Hoorn

HOORN - De gemeente Hoorn wil met het project Holenkwartier een nieuw woon- en werkgebied creëren. Aangezien dit niet in het bestemmingsplan past, heeft het college de gemeenteraad gevraagd om het ontwerpbestemmingsplan aan te passen. Dit meldt de gemeente Hoorn vandaag.

Holenkwartier is het nieuwe woon- en werkgebied in Hoorn, projectontwikkelaar Terra Marique wil dit op de voormalige Philipslocatie bouwen. "Het Holenkwartier wordt een eigentijds gebied voor wonen, werken en recreëren in een vorm die uniek is voor Hoorn", aldus de gemeente Hoorn.

Waardevolle elementen

Het zal een combinatie worden van stedelijk wonen, openbaar gebied en genoeg voorzieningen. Naast de sloop en nieuwbouw blijven de waardevolle elementen wel behouden. Bijvoorbeeld het ketelhuis, een deel van de kantoorgebouwen en de voormalige bedrijfshallen.

De gemeente laat weten dat het Holenkwartier maximaal 400 huizen krijgt. "Dit zijn 80 sociale huurappartementen en -woningen, 20 middenhuurwoningen, 20 goedkope woningen en 280 vrije sectorwoningen." Het Holenkwartier zal volledig gasloos aangelegd worden.

Bestemmingsplan

Het college vraagt aan de gemeenteraad om het ontwerpbestemmingsplan aan te passen. Op 11 december gaat de raadscommissie het voorstel bespreken. Als de gemeenteraad positief is over het plan, kan de gemeente een definitief ontwerp maken.