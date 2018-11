Zaanse start petitie om 'traditionele' brugwachter terug te krijgen

ZAANDAM - Heidi Kok uit Zaandam is het spuugzat. Na een reeks ongelukken met bruggen in haar regio is ze een petitie gestart. Nu worden de Zaanse bruggen op een afstand bediend, maar Heidi wil terug naar de oude situatie: een brugwachter bij elke ophaalbrug.

Afgelopen woensdag ging het nog goed mis op de Prins Bernhardbrug in Zaandam. Een 78-jarige vrouw en een 77-jarige man raakten gewond, nadat de brug openging. De man belandde in het water en moest gereanimeerd worden. Zijn vrouw viel op het fietspad.

Het was niet voor het eerst dat er een ongeluk met een brug gebeurde in de Zaanstreek. In 2017 raakte een boot zwaar beschadigd omdat de brug te snel dicht ging. En 2015 is een fietsster overleden doordat een brug open ging terwijl ze nog op de brug stond. Een gebeurtenis die nog steeds veel impact heeft op de zoon van de overleden vrouw:

Voor Kok is nu de maat vol en is ze een petitie gestart: "Wij eisen dat er weer bij elke ophaalbrug in de Zaanstreek een brugwachter zit. Dus dat de ophaalbruggen niet meer op afstand worden bediend", zet ze bij de petitie.

De petitie is inmiddels al ruim 500 keer getekend.