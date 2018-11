Raad: 'Haarlemse kermis Zaanenlaan niet meer voor huizen, maar rondom bos'

HAARLEM - De attracties van de kermis in Haarlem-Noord moeten volgend jaar niet langs de huizen worden geplaatst, maar rondom het nabijgelegen Zaanenbos. De gemeenteraad heeft gisteravond een motie van Trots Haarlem daarover aangenomen.

De veiligheidsdiensten hebben dit geopperd, zodat de kermis veiliger wordt. Burgemeester Jos Wienen staat niet te trappelen om deze verandering voor de kermis van volgend jaar al toe te passen. "We zijn in gesprek met alle partijen en we moeten niet dat proces belasten", vindtt Wienen.

"Maar laten we nu één keer in de tien jaar dat dit loopt, iets voor de bewoners van Zaanenlaan doen", riep Sander van den Raadt op. Hij is blij dat in ieder geval de kermisattracties niet meer voor de huizen komen te staan, waar de hulpdiensten kunnen worden belemmerd.

Duur kermis

Trots Haarlem wilde ook dat de duur van de kermis wordt aangepast, maar daar gingen de overige partijen van de gemeenteraad niet in mee.