Verkeersader Vogelenzang na negen maanden eindelijk weer open

VOGELENZANG - Niet de auto's, maar de kinderen mogen de vernieuwde Vogelenzangseweg in het dorp als eerste gebruiken. Na driekwart jaar wegwerkzaamheden hebben de dorpsbewoners de vlag uit gehangen.

Bewoner Frans de Wit is maar wat blij met de opknapbeurt. "We lagen vaak te schudden in ons bed van de vrachtwagens die over de putten heen gingen. Die zijn allemaal weg!"

Fietsers

De weg, die dwars door het dorp heengaat, is ook een stuk aangenamer is geworden voor fietsers en voetgangers, met brede stoepen en aparte fietsstroken. Die moeten overigens nog rood gemaakt worden.

Eén van de dorpskinderen constateert bij de opening dat de waarschuwingslichtjes in het asfalt bij de oversteekplaats het ook doen. Nadat de loco-burgemeester Henk Wijkhuisen het lintje heeft doorgeknipt, zetten de kinderen letterlijk hun handtekening met krijt op het strakke asfalt.