Thuiskoks in Hoorn toveren ook dit jaar hun huis om tot restaurant

HOORN - Na het succes van vorig jaar organiseert Herberg Hoorn weer 'Glouwe bai de Buren'. Gastvrije Horinezen toveren hun huis om voor buurt- en stadsgenoten die in de kerstperiode kunnen komen eten.

Rob Bennis, initiatiefnemer, zegt tegen NH Nieuws dat het een mooi project is. "Het is een manier om in de kerstperiode bewoners met elkaar te verbinden. Er ontstaan leuke vriendschappen."

Dit jaar hebben zich nu al 24 thuiskoks aangemeld met het plan om een heerlijk kerstdiner op tafel te zetten. De buren en inwoners van Hoorn zijn bij alle thuiskoks welkom.

Via makelaarborden die de koks ophangen zien de mensen waar ze kunnen eten. Ook zijn er veel sponsoren die zich inzitten voor dit initiatief. Veel lokale bedrijven geven vouchers weg. De koks kunnen dan met korting boodschappen doen, waardoor het ook voor hun betaalbaar is.

"Vorig jaar was dit initiatief een enorm succes. De 24 thuiskoks die zich aangemeld hadden hebben voor ruim 150 mensen een lekkere maaltijd gemaakt en een gezellige avond gehad", aldus Bennis. Dit jaar hopen de organisatoren dat het weer zo'n succes gaat worden. Aanmelden kan via de website.