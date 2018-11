Deel dit artikel:













Verdachte van dodelijk ongeluk in Anna Paulowna: "Herinner me niets" Foto: Inter Visual Studio

OUDESLUIS - De twintigjarige verdachte Siem B. uit Oudesluis kan zich niet herinneren wat er rondom en tijdens het dodelijk ongeval in Anna Paulowna is gebeurd. Dat vertelde hij vandaag tijdens de pro-formazitting in Alkmaar.

Bij het drama in de nacht van 31 augustus op 1 september kwamen de drie vrienden Colin van den Brink (16), Seph Lakeman (15) en Roy Boukes (16) om het leven. Een 17-jarig meisje raakte ernstig gewond. De auto waarin zij zaten botste op de Sportlaan tegen een lantaarnpaal. Lees ook: Anna Paulowna rouwt om slachtoffers auto-ongeluk Volgens getuigen was B. de chauffeur van de auto. De advocaat van Siem B. liet eerder aan NH Nieuws weten dat hij wordt verdacht van rijden onder invloed en het veroorzaken van het dodelijke ongeluk. Gaten in geheugen

Zelf zegt hij van het ongeluk zelf, en de periode ervoor en erna, niets meer te kunnen herinneren. B. heeft volgens onderzoekers psychische klachten opgelopen na het ongeval en daardoor 'gaten' in zijn geheugen. De officier van justitie vond het moeilijk te geloven dat B. van niets meer weet, zo schrijft het Noordhollands Dagblad. "Hij heeft in de ambulance zijn vader nog geappt, dat moet een helder moment zijn geweest." NH Nieuws maakte begin september onderstaande reportage in Anna Paulowna:

