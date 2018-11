Auto in Medemblik in brand: politie zoekt getuigen

MEDEMBLIK - Een brandende auto op de Gildelaan in Medemblik zorgde gisteravond rond 23:00 uur voor flink wat onrust. Dat laat een woordvoerder van de politie aan NH Nieuws weten.

Een oplettende voorbijganger zag dat een inbreker in een geparkeerde auto probeerde te komen. De getuige schreeuwde, waardoor de man schrok en snel wegfietste richting Schuitevoerderslaan.

Niet veel later stond de auto in brand. De brandweer was er snel bij om het vuur te blussen.

De politie is nog op zoek naar getuigen die iets weten of gezien hebben.