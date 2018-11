Deel dit artikel:













Uitgeest haalt 'wrakken' uit de sloot Foto: Archieffoto: Dit zijn niet de bootjes in Uitgeest

UITGEEST - De gemeente Uitgeest gaat verwaarloosde bootjes en wrakken verwijderen die in het water bij Aan de Kromme Sloot in het dorp liggen. Omwonenden hadden vragen gesteld over handhaving.

Het dorpsbestuur gaat na het weekeinde al aan de slag. Bootjes die in slechte toestand verkeren, of die onder water liggen, ontvangen een sticker en worden na twee weken verwijderd. De bootjes kunnen voorts tegen betaling van verwijderings- en opslagkosten worden opgehaald bij de gemeente.



Verpaupering tegengaan

Ook wil het dorp in samenwerking met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier afspraken maken met bewoners van de Benningskamplaan en omwonenden van Aan De Kromme Sloot om verpaupering tegen te gaan. Dat gebeurt begin 2019.



De bewoners van de Benningskamplaan en Aan de Kromme Sloot zijn inmiddels geïnformeerd. Mensen met vragen kunnen zich richten tot Joan Rückert (handhaving) via 088 909 7559 of bij Yvonne Groen ter bereiken op 06-124 03630. 💬 Whatsapp ons!

