Tot negen jaar cel geëist voor grote diamantroof Schiphol

SCHIPHOL - Voor de diamantroof op Schiphol in 2005 zijn celstraffen tot negen jaar geëist. De hoogste strafeis was voor Errol H. V. Hij zou de bestuurder van het busje zijn geweest waarmee de geldtransportwagen werd overvallen. Ook zou hij de roof hebben geregeld.

De diamantroof was op 25 februari 2005. Op 10 februari van dat jaar was er al een poging gedaan. Toen werd er een bedrijfsauto gestolen van het beveiligde terrein van de luchthaven. De twee inzittenden werden aangesproken door een medewerker van de luchthaven. Ze gingen er daarna vandoor.

Op 25 februari werd er opnieuw een bedrijfsauto gestolen. Gekleed in bedrijfskleding reden de dieven naar de plek waar een waardetransportauto stond om diamanten in te laden in een vliegtuig. De overvallers bedreigden het personeel met vuurwapens. De medewerkers van de luchthaven vreesden voor hun leven, meldt het Openbaar Ministerie.

Diamanten in de auto

Snel daarna reden ze weg met de waardetransportauto. Al snel werd duidelijk dat de overval goed was voorbereid. De waardetransport auto werd kort na de overval teruggevonden in Hoofddorp. Een deel van de diamanten lag er nog in.

Eind 2005 en begin 2006 werden vier verdachten aangehouden in de zaak. Ze zouden de roof hebben gepleegd. Ze werden later vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs.

Maar in 2013 werd het onderzoek nieuw leven ingeblazen. Een man die eerder ook al verdachte was geweest, kwam in beeld in een ander strafrechtelijke onderzoek. In een opname was te horen dat hij vertelde over de diamantenroof. Hij noemde ook een paar namen. Later werden nog meer namen bekend. Het ging om twee mensen die in 2005 op de luchthaven werkten.

Vertrouwensband

De groep werd daarna lange tijd geobserveerd en afgeluisterd. Twee undercoveragenten hebben in die tijd een vertrouwensband opgebouwd met een van de verdachten die nog steeds op de luchthaven werkte. Uiteindelijk biechtte hij aan de twee op dat hij betrokken was geweest bij de diamantenroof. Hij vertelde later ook hoe hij erbij betrokken was geraakt.

In januari 2017 werden de verdachten aangehouden. In totaal stonden vandaag zes mensen terecht voor de diamantroof of de poging een paar weken eerder. Er was nog een verdachte, maar die overleed onlangs. In totaal is voor ruim 72 miljoen dollar aan diamanten buitgemaakt. Het grootste gedeelte ervan is nooit teruggevonden.

Onveilig

De officieren van justitie zeiden dat de groep zich "louter en alleen heeft laten leiden door blinde hebzucht". Ze hielden met niets of niemand rekening, laat staan met het leed dat zij veroorzaakten bij het luchthavenpersoneel dat zij bedreigden, zegt het OM. De roofoverval zorgde in heel Nederland voor een enorme schrokgolf. Het was 3,5 jaar na de aanslagen van 11 september in New York en een jaar na de bomaanslagen in Madrid. Dat zoiets kon gebeuren op een internationale luchthaven gaf veel mensen een onveilig gevoel.

De strafeisen variëren. De laagste eis was drie jaar. De uitspraak staat gepland voor 28 januari.