Vanaf morgen gratis parkeren in centrum Beverwijk Foto: ANP

BEVERWIJK - Goed nieuws voor de shoppers in Beverwijk en omgeving, want vanaf morgen hoeft er in het centrum geen parkeergeld meer te worden betaald in de weekenden.

Daarmee komt het Beverwijkse college tegemoet aan de wensen van de coalitie. De maatregel hoort bij een overkoepelend plan om het centrum gastvrijer en daarmee aantrekkelijker te maken. Of het winkelend publiek nu ook massaal gaat toestromen, is nog even afwachten.