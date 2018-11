Abbekerkse Marjolein hoeft graven van broers tóch niet te ruimen: "Enorm blij"

ABBEKERK - Goed nieuws voor Marjolein de Groot uit Abbekerk: ze hoeft de graven van haar broers niet te ruimen. De gemeente heeft vanwege "de unieke situatie" besloten om de laatste rustplaatsen nog zeker tien jaar ongemoeid te laten.

Afgelopen januari kreeg Marjolein het bericht dat er opnieuw betaald moest worden voor de graven van haar broers Wil (21) en Eddy (18). "Ik begrijp hier niks van. Er was namelijk voor twintig jaar vooruitbetaald en er was nog tien jaar over", vertelde ze. Na veel telefoontjes met de gemeente bleek dat de grafkosten acht keer zo duur waren geworden.

Dat kon de Abbekerkse niet betalen en dus moest ze noodgedwongen overgaan tot ruimen. Tot vandaag, want: "De gemeente heeft opnieuw contact opgenomen en ze vinden het een unieke situatie. Er is daarom besloten de graven nog zeker tien jaar te behouden", vertelt ze blij aan NH Nieuws.

Misschien wordt het graf van haar overleden broer Wil Duyn zelfs een historisch monument. Wil is tijdens een motorrace overleden op 21-jarige leeftijd. Hij was erg bekend in Abbekerk. Als het graf een monument wordt dan hoeft het helemaal niet geruimd te worden.

De gemeente liet eerder deze week aan NH Nieuws weten dat de grafkosten in verband met een gemeentelijke fusie in 2013 duurder zijn geworden voor Abbekerkers. In 2008 ging het om 27 euro per jaar voor een periode van twintig jaar. Sinds 2013 moeten Abbekerkers daar 117 euro per jaar voor betalen.

