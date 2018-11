Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Bezorgmarkt voor voedsel blijft flink groeien Foto: Shutterstock

NOORD-HOLLAND - De bezorgmarkt voor eten en drinken zit flink in de lift. De verwachting is dat die markt in 2018 met 20 procent groeit naar een omzet van 3,2 miljard euro. In 2019 wordt zelfs een omzet van 3,8 miljard euro verwacht, blijkt uit de prognoses van het FoodService Instituut Nederland (FSIN).

Dat komt onder meer doordat supermarkten steeds vaker boodschappen aan huis bezorgen. Dat geldt niet alleen voor winkelketens als Albert Heijn, maar ook voor speciale online supermarkten als Picnic. De supermarkten zorgen ongeveer voor de helft van de omzet. De andere helft komt van maaltijdbezorgers als Thuisbezorgd en Deliveroo. De verwachting is dat de markt voor het bezorgen van boodschappen volgend jaar voor het eerst groter is dan de markt voor maaltijdbezorging.