Patricia Paay vindt excuses van John Vlemmix over sekspop "te laat" Foto: ANP

AMSTERDAM - "Het is te laat voor excuses", zei Patricia Paay vrijdag bij de rechtbank in Den Bosch over de net aangeboden excuses door Johan Vlemmix. Vlemmix kwam eind vorig jaar op het idee om levensgrote sekspoppen te laten maken van bekende Nederlanders. Paay zou er één van zijn.

De showbizzdiva was niet gecharmeerd van het idee dat van haar beeltenis een sekspop zou worden gemaakt. Ze vindt dat de Eindhovense ondernemer zich schuldig heeft gemaakt aan smaad en eist bij de rechter 30.000 euro. 'Grens overschreden'

Paay eiste vrijdag ook nog dat Vlemmix in de toekomst geen 'Paaypop' op de markt brengt. Als hij dat zou doen, zou hij nog eens 50.000 euro moeten betalen. "Een krankzinnig idee", noemde advocaat Murat Alaca het. "Er is een grens overschreden." De rechter liet weten dat ze vindt dat Vlemmix verkeerd zat. Ze zei echter ook dat ze geen 30.000 euro zal toewijzen. Met dat in het achterhoofd gingen de twee toch nog met elkaar in gesprek. Dat duurt tot 12.00 uur vanmiddag. Daarna neemt de rechter zo nodig een besluit. 'Sekspop niet het plan'

Vlemmix erkende voor de zitting dat hij zelf ook wel een beetje had meegeholpen aan het verhaal over de sekspop van Paay. En tegen de rechter: "Maar het was nooit de bedoeling dat het een sekspop zou worden." Hij vertelde dat hij een poppenmuseum als Madame Tussauds wilde beginnen, maar dan met verwarmde, bewegende en pratende poppen. Het idee van sekspop kwam volgens Vlemmix alleen door een vraag van een journalist of je er ook seks mee kon hebben. "Toen heb ik gezegd dat dat zou kunnen." Lees ook: "Patricia Paay wilde dood na verspreiden seksfilmpje" Advocaat Peter van de Laar van Vlemmix zei dat "de goede eer en naam van mevrouw Paay na de plasseksaffaire niet meer verder kon worden aangetast". Die affaire vorig jaar ging om het uitlekken van een seksvideo van Paay. 💬 Whatsapp ons!

