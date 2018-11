LIVE NH Sport: NEC-Volendam en Telstar-Almere City FC

AMSTERDAM - Het is weer vrijdag en dus wachten we in spanning af tot 20.00 uur, want dan beginnen de wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie. Alle vier de Noord-Hollandse teams komen in actie. Kan Telstar een eindsprint inzetten richting het einde van het jaar? En weet Volendam ook ongeslagen te blijven onder Hans de Koning tegen het grote NEC? Je hoort het op de radio bij NH Sport!

Telstar zit met twee (ruime) nederlagen op rij in een lastige periode. Een overwinning is een goed hulpmiddel om uit die situatie te komen. Trainer Mike Snoei kan over vrijwel zijn hele spelersgroep beschikken en is dan ook van plan het tegenstander Almere City behoorlijk lastig te gaan maken. "Het zou geweldig zijn als we in die laatste vier wedstrijden van het jaar nog minimaal negen of tien punten kunnen halen. Dan doe je volop mee voor de play-offs", aldus de oefenmeester.

Almere City

Tegenstander Almere City begon goed aan het seizoen, maar kon ondertussen in de laatste acht duels maar twee overwinningen bijschrijven. Of Telstar profiteert van het 'dipje' van de ploeg van trainer Michele Santoni en daarmee de eindsprint kan inzetten, hoor je vanaf 20.00 uur van Rob Wanst en mede-commentator Ruud Bossen in NH Sport.

NEC-Volendam

Volendam steekt daarentegen in een goede vorm en heeft al negen duels achter elkaar niet meer verloren. De ploeg van trainer Hans de Koning reist dan ook met alle vertrouwen af naar Nijmegen om een goed resultaat te halen in De Goffert.

NEC, de opponent van vanavond, zit in een minder goede fase. De Nijmegenaren willen graag promoveren, maar staan op de tiende plek en moesten daarnaast al vijf nederlagen slikken dit seizoen. Bovendien mist trainer Jack de Gier drie belangrijke krachten op het middenveld. Tom Overtoom (blessure), Joey van den Berg (schorsing) en Kevin Jansen (teruggezet naar Jong NEC) zijn niet inzetbaar. Vanaf 20.00 uur hoor je van verslaggever Thomas Brood of Volendam de malaise in Nijmegen verergert.

NH Sport

De radio-uizending van NH Sport begint vanavond al om 19.00 uur. Uiteraard houden we je ook op de hoogte van de stand van zaken bij MVV Maastricht-Jong AZ en FC Twente Jong Ajax.