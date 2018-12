Update: meisje (15) uit Enkhuizen terecht

ENKHUIZEN - De 15-jarige Enkhuizense die afgelopen maand tweemaal wegliep, is terecht. Dat laat haar moeder aan NH Nieuws weten.

Ze woont bij de Stichting Parlan in Heerhugowaard, waar ze 28 november rond 19.30 uur is vertrokken.

Ze heeft lang donkerbruin haar en droeg een zwarte trainingsbroek of blauwe spijkerbroek, zwarte winterparka met bontkraag van Khujo, zwarte handtas van Guess en zwarte Nikes met een wit logo.

Het vermoeden bestaat dat ze in Heerhugowaard is opgehaald en dat ze mogelijk in de omgeving van Hoorn verblijft. Wie haar ziet wordt verzocht 112 te bellen.