Verdediger Darryl Bäly twee jaar langer bij FC Volendam Foto: Pro Shots/Dennis Wielders

VOLENDAM - In navolging van Nick Doodeman heeft ook Darryl Bäly zijn contract verlengd bij FC Volendam. De verdediger, die dit seizoen doorbreekt in de hoofdmacht van de club, heeft mondeling overeenstemming bereikt over een contractverlenging van twee jaar.

Daardoor ligt de twintigjarige stopper tot 2021 vast in het vissersdorp. Het huidige contract van de linkspoot liep aan het einde van dit seizoen af. "FC Volendam heeft het vertrouwen in mij uitgesproken met dit nieuwe contract", aldus een blije Bäly. "Ik ben dan ook heel blij dat ik nog zeker twee seizoenen voor de club kan uitkomen om samen met de club mijzelf verder te ontwikkelen." NEC

Vanavond speelt Bäly met FC Volendam een uitwedstrijd bij NEC in Nijmegen. Het duel begint om 20.00 uur en is live te volgen op de radio bij NH Sport.