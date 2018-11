HCAW kiest voor Dè Flanegin

BUSSUM - HACW heeft voor volgend seizoen een nieuwe coach gevonden. Dè Flanegin gaat in de Bussumse honkbalvallei aan de slag.

De 46-jarige Arubaan is de opvolger van Roeland Henrique. Die loodste de Bussummers de afgelopen twee seizoenen met succes naar de play-offs, maar besloot vanwege zijn privé-situatie te stoppen.

Lees ook: Roeland Henrique stopt als hoofdcoach HCAW

Flanegin kwam zijn gehele carrière voor Hoofddorp Pioniers uit. Als buitenvelder en later eerste honkman speelde hij 750 wedstrijden in de hoofdklasse. In 1997 werd hij met zijn team kampioen van Nederland.

Nadat hij was gestopt, had hij in 2015 de softbalvrouwen van Pioniers onder zijn hoede. Een jaar later werd Flanegin coach van de honkballers van Pioniers. In beide seizoenen onder zijn leiding haalden de Hoofddorpers de play-offs.

Het afgelopen seizoen was Flanegin niet in het honkbal werkzaam.