Provincie eist duidelijkheid van Schiphol, wil daarna pas praten over groei

Onlangs verscheen de conceptversie van de zogeheten milieueffectrapportage (MER). In het rapport staat beschreven welke milieueffecten te verwachten zijn als Schiphol na 2020 verder groeit. Momenteel zijn jaarlijks 500.000 vliegbewegingen toegestaan. Dat kunnen er volgens de MER 540.000 worden, zonder dat wetten en afspraken over nadelen als geluidshinder en luchtvervuiling worden geschonden.

Maar volgens de BRS, een adviesorgaan bestaande uit vier provincies en 43 gemeentes, moeten eerst eerdere afspraken vast komen te staan. "Sommige afspraken zijn al acht jaar oud, maar nooit juridisch vastgelegd. We gaan geen nieuwe afspraken maken tot 2030, zolang we de vorige nog niet hebben vaststaan", zegt een woordvoerder van de provincie Noord-Holland.

De afspraken die eerder zijn gemaakt, maar dus nooit zijn vastgelegd, gaan onder meer over de hoeveelheid CO2-uitstoot. Ook was besproken dat er meer duidelijkheid zou komen over geluid en over nachtvluchten. De BRS wil meer duidelijkheid voor omwonenden.

Kritiek

De MER krijgt kritiek van onder meer de Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland. Die stelt dat Schiphol helemaal niet verder kan groeien zonder overschrijding van de geluidsnormen. Volgens de Milieufederatie is een rekenmodel gebruikt dat de geluidsbelasting 1 tot 3 decibel te laag inschat. "Dat lijkt een klein getal, maar 1 tot 3 decibel verschil is zomaar 125.000 meer of minder vliegtuigen en 120.000 meer of minder ernstig gehinderde omwonenden", zei een woordvoerder eerder: